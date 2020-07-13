عام / سمو الأمير مشعل بن ماجد يدشّن مركزي شرطة الساحل والحمدانية بجدة
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه اليوم، مركزي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بجدة ، بحضور قائد مهام شرطة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر .
وشاهد سموه عرضاً مرئياً قدّمه قائد مهام شرطة جدة عن أعمال قسم شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بعد مباشرة أعمالهما مدعّمان بالكوادر البشرية والآلية والخدمات التقنية اللازمة ، حيث يُسهم مركز شرطة الساحل في تغطية الجزء الجنوبي من محافظة جدة لأحياء : الفضيلة ، والكرامة ، والرحمة ، والبركة، والقرينية، والضاحية، والمليساء، والسرورية، والقوزين، والوادي، والساحل، والرابية، والمرسى، والصناعية الثانية، والصناعية الثالثة، والعسيلة، والرهناء، والمستقبل، والقاعدة البحرية .
فيما يُسهم مركز شرطة الحمدانية بتغطية الجزء الشرقي من محافظة جدة لأحياء : أم حبلين الشرقية والغربية، والكوثر، والسلطان، والريان، والفلاح، والحمدانية، والحجاز ، والرحمانية، ومخطط وإسكان المطار، والأصالة، والصالحية، والفروسيه، والرياض، وطيبة، وقباء، والماجد، والبشاير، والوفاء، والبدور، والصفحة الصناعية، والصفوة، وجامعة جدة .
من جانبه قدم اللواء آل صقر شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد ومتابعته الحثيثة لما فيه حفظ الأمن وراحة المستفيدين بجدة .
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