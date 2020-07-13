جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه اليوم، مركزي شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بجدة ، بحضور قائد مهام شرطة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر .وشاهد سموه عرضاً مرئياً قدّمه قائد مهام شرطة جدة عن أعمال قسم شرطة الساحل وشرطة الحمدانية بعد مباشرة أعمالهما مدعّمان بالكوادر البشرية والآلية والخدمات التقنية اللازمة ، حيث يُسهم مركز شرطة الساحل في تغطية الجزء الجنوبي من محافظة جدة لأحياء : الفضيلة ، والكرامة ، والرحمة ، والبركة، والقرينية، والضاحية، والمليساء، والسرورية، والقوزين، والوادي، والساحل، والرابية، والمرسى، والصناعية الثانية، والصناعية الثالثة، والعسيلة، والرهناء، والمستقبل، والقاعدة البحرية .فيما يُسهم مركز شرطة الحمدانية بتغطية الجزء الشرقي من محافظة جدة لأحياء : أم حبلين الشرقية والغربية، والكوثر، والسلطان، والريان، والفلاح، والحمدانية، والحجاز ، والرحمانية، ومخطط وإسكان المطار، والأصالة، والصالحية، والفروسيه، والرياض، وطيبة، وقباء، والماجد، والبشاير، والوفاء، والبدور، والصفحة الصناعية، والصفوة، وجامعة جدة .من جانبه قدم اللواء آل صقر شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد ومتابعته الحثيثة لما فيه حفظ الأمن وراحة المستفيدين بجدة .// انتهى //12:48ت م0073