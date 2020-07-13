الأحساء 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأكدت صحة الأحساء أن عدد المستفيدين من خِدْمات عيادات " تطمن" في الأحساء بلغت 28 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، مضيفة أن خدمات العيادات تُقدم من خلال9 مراكز صحية .يذكر أن عيادات " تطمن " مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //13:00ت م0077