عرعر 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 230 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الفترة 25 / 6 / 2020 إلى 10 / 7 / 2020, وشملت المخازن والمستودعات السلع والمنتجات الغذائية ومحال الغيار الزيت للسيارات ومحطات الوقود.وبين مدير فرع التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز، أن هذه الجولات تهدف للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية مدى لدى البقالات والتموينيات وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.وأوضح أن الفرق الرقابية تلقت 154 بلاغاً، خلال هذه الجولات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لافتاً إلى أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصاً السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //13:07ت م0078