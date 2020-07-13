مكة المكرمة في 22 ذو القعدة 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م واستنظم كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى بعد غدٍ الخميس ضمن سلسلة مناهج رقمية محاضرة_ عن بعد _بعنوان " الحوسبة المكانية " يقدمها الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب الآلي بالجامعة الدكتور لؤي بن مشعل العرابي .وتتناول المحاضرة عدة موضوعات منها مقدمة إلى الحوسبة المكانية وتطبيقات الحوسبة المكانية في عصرنا الحاضر وكذلك الأقمار الصناعية وتطور الحوسبة المكانية وقواعد البيانات المكانية واختلافها عن قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية إلى جانب تطبيقات المعلومات الجغرافية في مختلف العلوم التطبيقية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الحوسبة المكانية بالإضافة إلى كيف يمكن الإسهام في إثراء المعلومات الجغرافية؟ ومراكز بحثية تهتم بنظم المعلومات الجغرافية.// انتهى //13:09ت م0079