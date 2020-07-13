الجزائر 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس، أن بلاده ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على سلامة ليبيا الترابية، في الوقت الذي تدعو فيه جميع الأطراف الليبية إلى الوساطة الجزائرية، مضيفا أن هدف الجزائر هو لم شمل الليبيين كما أنها تعامل كافة الفرقاء الليبيين على قدم المساواة، موضحا أن الحل العسكري في ليبيا مرفوض من طرف الجميع لأنه يؤثر مباشرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.وتطرقت إلى تطورات الأوضاع في مالي، غداة إعلان الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا حل المحكمة الدستورية وإجراء انتخابات برلمانية، مشيرة إلى دعوة الإمام محمود ديكو، قائد ائتلاف أحزاب المعارضة، أنصاره إلى التعقل وضرورة عودة الأمن إلى العاصمة باماكو بعد يومين من المظاهرات خلفت مقتل أربعة محتجين وإصابة مائة آخرين.وكتبت عن دخول وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، اليوم العاشر من جولة المفاوضات لحل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مبينة بأن خبراء الدول الثلاث يواصلون بحث سبل حل القضايا التقنية والقانونية أثناء فترات الجفاف وطريقة ملء بحيرة السد.وتناولت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لفكرة عقد قمة تجمع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مبررا ذلك بتراكم الكثير من الشكوك حول قضايا دولية ما يتطلب اهتماما خاصا من القوى النووية التي تقود العالم.// انتهى //13:18ت م0085