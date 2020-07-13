الخرطوم 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقرا عند 17150.226 نقطة، مقارنة بتداول أمس، حيث انخفض حجم التداول اليوم من 110,156,985 جنيها إلى 70,224,517 جنيهاً بنسبة إنخفاض بلغت (36)%.وإنخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 193,377 إلى 123,146 ورقة بنسبة انخفاض بلغت (36) % وإرتفاع عدد الصفقات المنفذة من 42 إلى 117 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 178% .// انتهى //14:54ت م0123