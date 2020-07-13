تبوك 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأودعت الجمعية الخيرية في محافظة حقل، مايزيد عن 268 ألف ريال بحسابات الأيتام والأسر المحتاجة والمسجلين ضمن سجلات الجمعية في مدينة حقل والمراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فرج بن نصار العمراني، أن ذلك يأتي ضمن حملة يدا بيد التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، مشيراً إلى أن إيداع المبالغ المالية للمستفيدين من خدمات الجمعية يتم بشكل منتظم لتغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير حياة كريمة لهم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تأمين احتياجات كافة الأسر خلال فترة جائحة فيروس كورونا.ولفت الانتباه إلى أن الجمعية قامت خلال الفترة من 1441/8/1 ولغاية 1441/10/30هـ بتوزيع 3600 سلة غذائية, وأكثر من 380 كرتونًا من التمور على الأسر المستفيدة والمتضررة من الجائحة, إلى جانب توزيع 150 وجبة غذائية واستقبال 5 أطنان من زكاة الفطر وإيصالها إلى منازل مستحقيها, بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعوية عن جائحة كورونا على جميع فئات المجتمع تحت عنوان " كلنا مسؤول .. نعود بحذر ".ونوه العمراني بما اتخذته القيادة الحكيمة لوطننا العزيز من تدابير وإجراءات احترازية هدفها المحافظة على صحة المواطن والمقيم مما خفف من الآثار والتبعات لهذه الجائحة، سائلا الله العلي أن يحفظ للبلاد قادته وأن يحمي أرضه وشعبه، وأن يديم عليه الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //14:55ت م0124