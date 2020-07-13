رازح 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم , 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، للنازحين في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته بدون تمييز.// انتهى //14:55ت م0125