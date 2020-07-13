مأرب 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 100 حقيبة نظافة شخصية على 600 يتيم ويتيمة من أيتام محافظات مأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، وعدن، والساحل الغربي، ضمن مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في عدد من مناطق اليمن.ويهدف المشروع لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية لأسر الأيتام و اليتيمات في اليمن، و تقديم الحقائب الصحية الشخصية للأسر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) في المجتمع اليمني، ولزيادة الوعي الصحي والاجتماعي حول الفيروس.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.// انتهى //14:56ت م0126