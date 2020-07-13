جدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس.قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , شكره لمحافظي محافظات المنطقة نظير أعمالهم منذ بدء جائحة كورونا التي تمّت بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف متابعة كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة سكانها.وأكد سموه اليوم , لدى ترؤسه عبر الاتصال المرئي الاجتماع السنوي الثاني لمحافظي محافظات المنطقة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا وتوعية سكان المحافظات بأهمية التقيد بها ما يحقق السلامة العامة ويحدّ من انتشار الفيروس.ولفت سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى أهمية متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات أهالي المحافظات، بالإضافة لتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، داعيا بضرورة أن يباشر كل مسؤول صلاحياته الممنوحة له وفق الأنظمة وتسخيرها لتحقيق المصلحة العامة وقضاء حوائج الناس.واستعرض سموه الأعمال التي أشرفت على تنفيذها المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية خلال جائحة كورونا ومن بينها أعمال إسكان العمال والإشراف على حملة براً بمكة , إلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا، والخدمات الطبية المقدمة لسكان هذه المحافظات ، فيما اطلّع سموه على خطط تطوير العمل في المحافظات ما يضمن تقديم الخدمة الأفضل للمراجعين والسكان على حدٍ سواء.// انتهى //14:58ت م0127