أبها 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستنفذ منصة جامعة الملك خالد الإلكترونية للتدريب KKUx حاليا عددًا من الدورات التدريبية في مختلف المجالات، وذلك ضمن برنامج مهارات المنصة لصيف 2020 الذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري، أن المنصة تركز على ريادة الأعمال والتصميم والتقنية، وتدرب على تأسيس الشركات وعالم ريادة الأعمال والتفكير التصميمي والذكاء الاصطناعي والبرمجة و اللغة الصينية وغيرها، مشيرًا إلى أن جميع المهارات مصممة بطريقة مهارية تساعد في التعلم من أجل العمل، وهو ما نصت عليه رؤية المملكة 2030.وبيّن الأحمري أن عدد الدورات التي تنفذها المنصة ضمن برنامج مهارات منصة KKUx لصيف 2020 بلغ 28 دورة منها البرمجة للجميع (البايثون)، والخط العربي، وأساسيات التصميم التجاري والإعلاني، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتعلم التصميم باستخدام الأليستريتر، و إستراتيجيات إدارة الأزمات، وأساسيات اللغة الصينية، وتصميم تجربة المستخدم، والذكاء العاطفي، والبحث التصميمي، والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير تطبيقات IOS، ومبادئ أساسية في التصميم، والتفكير التصميمي (KKU)، وتطوير الألعاب الإلكترونية (2D)، ومبادئ أساسية في التصميم2، وأساسيات تأسيس الشركات الناشئة، وتنقيب شبكات التواصل الاجتماعي وتحليلها، ومقدمة في التجارة والتجزئة الإلكترونية، وإدارة المشاريع PMP، وفن تصوير البيانات.وأضاف الأحمري أن المنصة ستنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خمس دورات تدريبية في التجارة الإلكترونية، وإدارة الأداء المالي بفاعلية، والتفكير التصميمي، وإنترنت الأشياء، والتسويق الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذه الدورات متاحه للتسجيل من خلال الرابط https://kkux.org/ أو الرابط https://drive.google.com/file/d/1tf9F9zNZZYTXYEEMQqjUNzFIkHnrtylI/view// انتهى //15:04ت م0131