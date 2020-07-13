محايل 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة المجردة جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذائكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية بإغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة .وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //15:05ت م0132