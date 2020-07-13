الخوخة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية وذلك خلال الفترة من 2 يوليو إلى 8 يوليو 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الرعايا التكاملية 997 مستفيدا، وعيادة التحصين 15 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 492 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 803 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 261 مريضا، وقسم المصابين بالأوبئة 144 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 49 حالة.كما أجرى الفحص المخبري لـ 685 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 1,671 مريضا.//انتهى//15:06ت م0133