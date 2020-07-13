رفحاء 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأزالت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي نحو 103.5 أطنان من النفايات والأنقاض والمخلفات وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق أو في الأحياء في طلعة التمياط والهجر التابعة لنطاق البلدية، وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري،ومعالجة التشوه البصري.وأفادت البلدية بمعالجة تلك النفايات حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ،داعيةً الجميع للإبلاغ عن أية مخالفات عبر رقم الطوارئ "940".// انتهى //15:10ت م0135