عام / بلدية طلعة التمياط تزيل أكثر من 103 أطنان من النفايات والأنقاض خلال الشهر الماضي
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
رفحاء 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
أزالت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي نحو 103.5 أطنان من النفايات والأنقاض والمخلفات وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق أو في الأحياء في طلعة التمياط والهجر التابعة لنطاق البلدية، وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري،ومعالجة التشوه البصري.
وأفادت البلدية بمعالجة تلك النفايات حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ،داعيةً الجميع للإبلاغ عن أية مخالفات عبر رقم الطوارئ "940".
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15:10ت م
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