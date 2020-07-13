حجة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 2 يوليو حتى 8 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 663 مستفيداً، وقسم الباطنية 397 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 121 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 260 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,148 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 144 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 15 حالة، وقسم العيادات المتنقلة 245 فردًا، وقسم الولادة 5 حالات، وقسم التغذية العلاجية 56 حالة، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 580 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,541 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 15 مستفيدًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 568 فردًا.//انتهى//15:10ت م0136