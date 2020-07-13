ينبع 22ذوالقعدة 1441هـ الموافق 13 يوليه 2020م واسنظمت الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" ورشة العمل التعريفية بأكاديمية هدف للقيادة، بمشاركة 60 مستثمرًا بمدينة ينبع الصناعية.وتحدث في الورشة التي أقيمت عن بعد مدير عام الأكاديميات بصندوق الموارد البشري الدكتور فهد الشهراني ، وأدار اللقاء مدير إدارة علاقات المستثمرين بالهيئة الملكية بينبع المهندس أحمد مدني العمري.وتناولت ورشة العمل التعريف بأكاديمية هدف للقيادة، وعرض مراحل ومحتويات البرنامج، و التعرف على المشروعات والتحديات الأكثر أهمية لمنشآت القطاع الخاص، واختتمت بتحديد التوصيات الأكثر أهمية لتنفيذ البرنامج التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية.وتأتي إقامة هذه الورشة ضمن جهود الهيئة الملكية بينبع لتعزيز التواصل مع المستثمرين ومد جسور التعاون مع الجهات الحكومية وخلق انسجام وتكامل في الخطط والتوجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن محور (وطن طموح) وذلك بمساعدة الشباب السعودي، رجالاً ونساءً، على بناء مستقبلهم المهني والمساعدة في مواجهة التحديات الوطنية.يذكر أن أكاديمية هدف للقيادة تقوم بالشراكة مع جهات عالمية متخصصة في نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.// انتهى //16:20ت م0165