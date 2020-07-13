ينبع 22ذوالقعدة 1441هـ الموافق 13 يوليه 2020م واسحققت إدارة التعليم بمحافظة ينبع - ممثلةً بإدارة النشاط الطلابي "بنات" - مراكز متقدمة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات 1441هـ التي أعلنت وزارة التعليم نتائجها مؤخراً .وفازت في مسار الرياضيات الطالبة سمية محمد بادحدح من المرحلة الثانوية ، وحققت الطالبة وعد سلطان الجعيد من المرحلة الثانوية الفوز في مسار الفيزياء ، فيما حققت الطالبة شيماء خالد الجهني من المرحلة المتوسطة الفوز في مسار العلوم، وحققت الطالبة ندى بندر المرواني من المرحلة الابتدائية الفوز في مسار العلوم.وبارك مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي للفائزات حصولهن على هذه المراكز المتقدمة على مستوى المملكة، مثمناً الجهود التي بُذلت من معلماتهن وأسرهن وفريق العمل بقسم النشاط الطلابي "بنات".وأوضحت منسقة الأولمبياد بتعليم ينبع خلود الغامدي أن المسابقة تهدف إلى تنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية، والإسهام في تحقيق التكامل بين النشاط والمقررات الدراسية وتنمية المهارات العلمية التطبيقية وتنمية الثقافة العلمية الإبداعية لدى الطالبات، وتشمل الأولمبياد العلوم والرياضيات للمرحلة الابتدائية(الصفوف العليا) والمرحلة المتوسطة، وأولمبياد الرياضيات والفيزياء والكيمياء للمرحلة الثانوية.يذكر أن المسابقة الوطنية تأتي إدراكاً من وزارة التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية يسهم بها في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تنافس بها الطالبات من مختلف المراحل الدارسية بالإدارات التعليمية ، يُدرّبون عليها ثم يخضعون للتصفيات على مستوى المدرسة ثم على مستوى المنطقة التعليمية وصولاً إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة، حيث تُعدّهم وزارة التعليم لتمثيل مشرّف للمملكة في المحافل الدولية عبر مشاركات نوعية متميزة.// انتهى //16:28ت م0167