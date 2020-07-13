بيروت 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.13 %، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 626.67 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 74 ألفاً و754 سهماً، بقيمة 576 ألفاً و315 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 53 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و503 آلاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و495 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:31ت م0169