اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على ارتفاع
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
بغداد 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
اغلقت "البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.88% , متوقفة عند 449.96 نقطة.
وسجل مؤشر جلسة اليوم ارتفاع أسهم 14 شركة, وانخفاض أسهم 3 شركات, فيما حافظت 6 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 857,190,989 سهما, بقيمة 567,150,492 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 387 صفقة, شملت 23 شركة مساهمة من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .
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