بغداد 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساغلقت "البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.88% , متوقفة عند 449.96 نقطة.وسجل مؤشر جلسة اليوم ارتفاع أسهم 14 شركة, وانخفاض أسهم 3 شركات, فيما حافظت 6 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 857,190,989 سهما, بقيمة 567,150,492 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 387 صفقة, شملت 23 شركة مساهمة من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //16:33ت م0171