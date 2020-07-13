حائل 22 ذو القعدة 1441هالموافق 13 يوليو 2020م واسرأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات بالمنطقة .وفي بداية الاجتماع نوه آل الشيخ بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتطوير كافة مناطق المملكة ومحافظاتها بمتابعة من سمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه مؤكداً أهمية الحرص على أداء المسؤليات والمهام على أكمل وجه ومخافة الله في السر والعلن والعمل على كل مايخدم المواطن ويطور الوطن في كل جزء غالي منه.وجرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظات وتم الاطلاع على التقارير الخدمية والمبادرات والمقترحات المستقبلية وآلية الاستفادة منها وفي نهاية الاجتماع تم رصد التوصيات للرفع بها لسمو أمير المنطقة والجهات المعنية .// انتهى //16:33ت م0172