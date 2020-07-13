تونس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1302 حالة مؤكدة.وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس يتوزع على 1082 حالة شفاء و50 حالة وفاة و170 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.// انتهى //17:03ت م0176