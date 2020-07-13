الباحة 22 ذو القعدة 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عن بُعد اليوم اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة .واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية العمل بكل إخلاص وتفانٍ وبروح الفريق الواحد لكل ما يخدم المنطقة في مختلف الجوانب التنموية ، منوهاً سموه بما تحظى به منطقة الباحة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وحث سمو أمير منطقة الباحة المجتمعين على ضرورة تلمس احتياجات الأهالي من مختلف المشروعات التنموية والرفع بها لسموه حسب الأولية ، مقدماً سموه شكره لهم على جهودهم لخدمة المنطقة .بعد ذلك استعرض الأمين العام لمجلس المنطقة علي بن ناصر بشية جملة من تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس .ثم ناقش سموه والمجتمعون جدول أعمال الاجتماع المتضمن عددا من الأمور المتعلقة بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية.حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //17:05ت م0178