المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسطرحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال الخدمات الفندقية.ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر طرحها فرصة للراغبين في الاستثمار في المجال الفندقي من خلال إنشاء فندق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وتشغيله وإدارته بمساحة تبلغ 1100 متر مربع، ونسبة بناء تصل إلى 100% ، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة.ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية ضمن سعي أمانة منطقة المدينة المنورة لتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية لاسيما الخدمات الفندقية وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم بمواقع استثمارية مميزة.ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي (فرص) .// انتهى //17:05ت م0179