القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر604 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو ملياري جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 58ر0 ٪ ليبلغ مستوى 85ر11007 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 87ر0 ٪ ليبلغ مستوى 56ر1549 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 68ر0 ٪ إلى قيمته ليبلغ مستوى 13ر2385 نقطة.وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 81 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 73 شركة، وحافظت 30 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //17:42ت م0185