الخرطوم 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسشاركت السودان في اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية الافتراضي السادس حول تأثيرات جائحة- كورونا -على المهاجرين واللاجئين الذي نظمته اليوم بالقاهرة إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية.وأوضح الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب خلال خطابه في الاجتماع أن فيروس كورونا تسبب في فقدان أعداد كبيرة من المهاجرين لوظائفهم بجانب انخفاض الأجور، فضلا عن بروز قيود إضافية على حركة المهاجرين في المطارات والمنافذ .وكشف عن التجربة والإرث الكبير للسودان في استضافة اللاجئين على أراضيه، مبينا أن السودان بذل وما يزال يبذل جهودا كبيرة في استضافة اللاجئين والتفاعل مع قضاياهم، كاشفا عن أن أعداد اللاجئين بالسودان قد تجاوزت خمسة ملايين لاجئ، وهو عدد يفوق إمكانيات البلاد الاقتصادية، مهيبا في هذا الصدد بالمجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع السودان بمسؤولياته تجاه النازحين واللاجئين .وأبان مكين في هذا الصدد أن الحكومة السودانية ظلت وما زالت تعمل بالتعاون مع الأصدقاء والمجتمع الدولي على تخفيف حدة آثار الجائحة على النازحين واللاجئين، وإعادة العالقين والراغبين في العودة إلى البلاد .// انتهى //17:42ت م0186