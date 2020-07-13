الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسبحثت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي اليوم مع مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي، أوجه التعاون بين الجامعة والمركز بما يرفع مستوى الجودة والتميز في التعليم الإلكتروني وتوظيف الأدوات والتطبيقات التقنية في تطوير البيئة التعليمية، تعزيزاً لمتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ليلك الصفدي اليوم في مكتبها بمقر الجامعة بالرياض الدكتور عبدالله الوليدي، وقالت الدكتورة الصفدي : إنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجامعة والمركز تمهيداً لتعزيز الشراكة والتكامل وتحديد أوجه التعاون المحتملة بين القطاعين بما في ذلك تبادل الخبرات، ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني، وتعزيز ثقة سوق العمل بهذا النمط من التعليم.وأشادت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية بما يقوم به المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من جهود لبرامج للتعليم الإلكتروني، ومساهمته في التحول الرقمي في مجالات التعليم، والعمل على التكامل بين الجهات التعليمية وسوق العمل.//انتهى//17:44ت م0187