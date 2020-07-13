أبها 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسشهد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن حامد مساء أمس الأمسية الشعرية والحفل الفني الثاني ضمن فعاليات صيف بلقرن لهذا العام بحضور مديري الإدارات وجمع من الأهالي، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك على المسرح الروماني بسبت العلاية .وقدّم الشعراء المشاركون في الأمسية عددا من القصائد الشعرية بمشاركة فرقتي أشبال الجنوب وصفوة العزوة، ثم قُدّمت لوحة إنشادية وطنية تحث على السياحة الداخلية والالتزام بالإجراءات الوقائية .وفي ختام الحفل كرم محافظ بلقرن عددا من رجال الصحة الذين قدّموا جهوداً مميزة خلال جائحة كورونا، ثم أُطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء محافظة بلقرن .// انتهى //17:44ت م0188