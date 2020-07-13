الجزائر 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبادل خلاله الرئيسان المعلومات حول جهود البلدين في مكافحة جائحة کورونا واستعرضا العلاقات الثنائية.وأفاد بيان رئاسي أن الرئيسين تطرقا إلى دور منظمة الدول المصدّرة للبترول -التي ترأس الجزائر دورتها الوزارية الحالية- والدور الذي تلعبه روسيا بصفتها العضو خارج المنظمة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات.واتفق الجانبان -حسب الييان- على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين سائر أعضاء المنظمة وشركائها من أجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية.وبشأن التطورات الجارية في ليبيا قرر الرئيسان تكثيف التشاور لتسهيل إحلال السلم والأمن في هذا البلد في إطار حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية.// انتهى //18:02ت م0193