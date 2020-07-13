عرعر 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ترقية عدد من موظفي الإمارة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار" .وتمنى سموه للمشمولين بالترقية التوفيق في أداء أعمالهم وحثهم على بذل مزيد من الجهد، وأن تكون الترقية حافزا لهم لمضاعفة الجهود، وأداء المهام المناطة بهم بكل أمانة وإخلاص.وعبّر الموظفون الذين شملهم القرار عن سعادتهم بالترقية , مؤكدين أنها ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.// انتهى //18:07ت م0194