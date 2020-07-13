ينبع 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه في المحافظة اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة حمد الجهني.وأكد المحافظ أهمية دور الجمعية في تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها إلى جانب توعية المجتمع بأهمية الترشيد في استهلاك المياه ، منوهاً بتعاون المحافظة والجهات ذات العلاقة مع الجمعية.بعد ذلك اطلع المحافظ على عرض مفصل عن البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية وتستهدف من خلالها توزيع المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية للجمعية بالمحافظة، واعتماد محطتين في قرى ينبع ستُحدّد مواقعها حسب الاحتياج وحسب معايير معينة.وأعرب الجهني عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على دعمه واهتمامه بأعمال فرع الجمعية بالمحافظة، مؤكدا العمل على تحقيق الهدف المنشود.// انتهى //18:25ت م0198