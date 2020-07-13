الرياض 22 ذو القعدة 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الأستاذ فهد بن أسعد أبو النصر، عبر الاتصال المرئي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي.وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين الشقيقين، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:44ت م0199