السيح 22 ذو القعدة 1441هالموافق 13 يوليو 2020م واسعقد المجلس التنفيذي لفرع غرفة الخرج في محافظة الدلم اليوم اجتماعه الأول بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج عماش بن الدفين السبيعي ، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.ورُشّح خلال الاجتماع عبدالله بن محمد الغملاس رئيساً للمجلس التنفيذي لفرع الغرفة في الدلم ، وصالح بن إبراهيم السيف نائباً أول لرئيس المجلس ، وهديان بن حشان الدوسري نائباً ثانياً للرئيس.وهنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج رئيس المجلس التنفيذي لفرع الغرفة في الدلم ، ونواب الرئيس وأعضاء المجلس ، مؤكدًا أهمية دورهم في طرح الموضوعات والقضايا ودراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بالمحافظة وتقديم الحلول لها ، فضلاً عن كونهم قناة التواصل الأكثر أهمية بين فرع الغرفة والمنتسبين من جهة وبين قطاع الأعمال والجهات الحكومية من جهة أُخرى.وأشار إلى أن مجلس إدارة غرفة الخرج وضع ضمن أهدافه وأولوياته تفعيل دور المجالس التنفيذية بفروع الغرفة ودعم أعمالها وبرامجها وتوصياتها ، متمنياً من أعضاء المجلس التنفيذي بفرع الغرفة في الدلم تحقيق النجاحات التي يصبو إليها قطاع الأعمال ومجتمع رجال الأعمال ، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والعمل على مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.// انتهى //19:29ت م0213