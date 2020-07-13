ابيدجان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسقدم نائب الرئيس الإيفواري دانيال كابلان دونكان استقالته للرئيس الحسن وتارا الذي قبلها.وتأتي استقالة نائب الرئيس -التي ذكر أنها لأسباب شخصية- بعد أيام من الوفاة المفاجئة لرئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي، مما يزيد من عدم الاستقرار في الحياة السياسية في الكوت ديفوار .وتسببت وفاة جون كوليبالي -الذي اختاره وتارا لخوض انتخابات الرئاسة في أكتوبر- في تعثر الحزب الحاكم في إيجاد مرشح بديل، وهي عملية يقول محللون: إنها ستكشف عن انقسامات داخلية.// انتهى //19:37ت م0215