القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسعقدت الدورة العادية ال(49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أعمالها اليوم برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض رؤى المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات العمل العربي المشترك.وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام أكد في كلمته الافتتاحية أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية في جميع المجالات التي تمس أمن وسلامة المواطن العربي.وقال: إن المرحلة الحالية تقتضي إزكاء روح جديدة تتسم بالجدية والإخلاص والحيوية، خاصة أن المنطقة العربية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تؤهلها لمواجهة أصعب الظروف وأقوى التحديات شريطة تبني النموذج الذي يعكس هذه القدرات والإمكانيات.ووفقا للبيان فقد وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الأمين العام أحمد أبوالغيط بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظرا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر، علما أنه سبق وأن تم تقديم هذا الدرع في العام الماضي إلى الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وفي ضوء مقتضيات ومتطلبات المدة الحالية وأيضا المرحلة القادمة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، اتفقت لجنة التنسيق العليا علي الالتئام أكثر من مرة سنويا لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك في ضوء مساحة التلاقي والتفاعل التي تتيحها منصة هذه اللجنة لمعالجة وتفادي أية سلبيات قد تنتج في حالة عدم التعاون والتنسيق بالشكل المرجو.كما رحب أعضاء اللجنة بمبادرة الأمين العام لتشكيل فريق عمل مكون من أعضاء باللجنة تختص بإدارة أزمة كورونا بأبعادها كافة، وعلى أن تناقش اللجنة بكامل هيئتها توصيات هذا الفريق خلال اجتماعها القادم.// انتهى //19:39ت م0216