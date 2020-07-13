تونس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم الذي يزور تونس حاليا.وأفاد بيان صادر عن الحكومة التونسية أن اللقاء مثّل مناسبة للتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتجديد التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الجانبين، إضافة إلى القضايا الإقليمية وعلى رأسها المسألة الليبية.وأضاف البيان أن رئيس الحكومة التونسية أكد خلال اللقاء أهمية التنسيق الثنائي بين الطرفين في شتى القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً تطابق وجهات النظر في ما يتعلّق بالملف الليبي، وهو موقف يدعم الشرعية الدولية ويدعو إلى حل سياسي ليبي ليبي، بعيدا عن جميع أشكال التدخل الخارجي.وذكر البيان أن وزير الخارجية الجزائري وجّه دعوة إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لزيارة الجزائر.// انتهى //19:39ت م0217