مقديشو 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واستمكنت القوات المسلحة الخاصة الصومالية من اعتقال قياديين اثنين من حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية نفذتها بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد .وقال قائد الكتيبة السادسة عشرة للجيش الصومالي اللواء إسماعيل عبدالمالك اليوم: إن عملية التمشيط التي نفذتها القوات الخاصة أمس في منطقتي مبارك ودار السلام أسفرت عن اعتقال القياديين، وكذلك اعتقال خمسة عناصر أخرى من حركة الشباب خلال تنفيذ العملية العسكرية.وفي سياق متصل أكد مسؤول صومالي أمس أن القوات الأمنية الصومالية بدعم من الجيش قضت على سبعة من مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية وأصابت خمسة آخرين في منطقة باي الجنوبية.ونفذ الجيش الصومالي عملية أمنية أمس ضد عناصر حركة "الشباب" في أجزاء من محافظة شبيلي الوسطى جنوب البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية قولها: إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى تصفية براثن الإرهاب من المناطق القليلة المتبقية .// انتهى //19:39ت م0218