القاهرة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسينظم المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب برنامجا متكاملا حول مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية عبر تقنية "زووم" وصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فصل الصيف تحت عنوان "الإسعافات الأولية للجميع في زمن كورونا".وقال مركز "وعي" في بيان اليوم: إن برنامج الإسعافات الأولية يستهدف تدريب أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمنطقة العربية على مهارات الإسعافات الأولية خلال فصل الصيف لاسيما مع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البرنامج موجه لشرائح متعددة من المجتمع، ومن بينها الطلاب وخريجي الكليات النظرية والعملية، وجميع فئات المجتمع.وتشمل دورات الإسعافات الأولية التدريب على التعامل السليم في حالات الإنعاش القلبي الرئوي، والاختناق والغرق، والأزمة القلبية، والأزمة التنفسية، والنزيف، والجروح، والحروق، والإغماء وغيبوبة السكر، والتشنجات، والتسمم.وإضافة إلى الإسعافات الأولية يتضمن البرنامج أيضا أجزاء مخصصة للتوعية بطرق انتشار العدوى من "كورونا"، وكيفية الوقاية بناء على أحدث المراجع العلمية وتوصيات منظمات الصحة العالمية.كما يخصص البرنامج أجزاء عن كيفية "العودة الآمنة" للحياة الطبيعية بشكل تدريجي والتعايش مع جائحة كورونا، خاصة مع رفع الحظر بالكامل المرتبط بانتشار الفيروس بجميع أنحاء العالم. وأساسيات العزل المنزلي لمرضى كورونا والمخالطين للمرضى.// انتهى //19:42ت م0220