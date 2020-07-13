الطائف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسعقدت إدارة تعليم محافظة الطائف اليوم اجتماعا للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد برئاسة المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي، وبحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي القادم والمؤشر الرقمي لنسبة الإنجاز وخطط الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد، كما نوقشت تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني، ومنها إدارة التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة وإدارة شؤون المعلمين وخدمات الطلاب وكذلك الموارد البشرية.وأكد المدير العام للتعليم بالطائف أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل والاستعداد لجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة ، كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتنسيق في الجهود وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستعداد، لافتًا النظر إلى أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية برغم كل الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.// انتهى //19:57ت م0222