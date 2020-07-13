حائل 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسكشف فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز تأكد في حائل بلغ 500 مستفيد وذلك منذ بداية العمل فيه قبل 5 أيام بمعدل 100 مراجع يومياً.يشار إلى أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" ، حيث توجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستُوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبيّن مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //20:08ت م0226