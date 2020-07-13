عمّان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الذي يزور عمّان حالياً.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على استمرار العمل المشترك للدعم السياسي والمالي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.واستعرض الجانبان نتائج المؤتمر الوزاري الدولي الذي نظمته الأردن والسويد نهاية الشهر الماضي، الذي أثمر بتعهدات مالية بلغت 130 مليون دولار أمريكي، والخطوات المستقبلية للبناء على نتائج المؤتمر الدولي وضمان استمرار الدعم المالي اللازم للوكالة.// انتهى //21:02ت م0237