الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي غداً, ندوة بعنوان "مستقبل التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية لتحقيق طموحات الشباب السعودي في التوظيف", عبر برنامج "زوووم" (ZOOM) عند الساعة 9 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في "اليوتيوب" وسيرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى الرسمي في "تويتر".ويشارك في الندوة التي يديرها عضو المنتدى الدكتور بركه الحوشان, كل من مشرف عام برنامج التحول المؤسسي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس أحمد بن عبدالوهاب جلالة, ومدير عام المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بالمؤسسة مطر بن عيد العنزي, ومدير عام الإدارة العامة للفروع في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" فيصل الدامر, ومديرة إدارة تنمية القدرات في وكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيرة المتعب.// انتهى //21:02ت م0238