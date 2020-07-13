عمّان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، اجتماعين منفصلين عن بعد، مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس العموم في البرلمان البريطاني.وتناول الاجتماعان، العلاقات الإستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأكد العاهل الأردني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، مجددا أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض بالضفة الغربية أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.كما وركز الاجتماعان على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية، فضلا عن الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة التنسيق للتصدي لآثارها الإنسانية والاقتصادية.// انتهى //21:16ت م0241