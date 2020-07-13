الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسيقيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب غدًا محاضرة بعنوان (الأداء) بحضور المديرين التنفيذيين لمراكز الهيئة والمشرفين العامين ومديري العموم ومديري الإدارات، بهدف نشر ثقافة قياس الأداء، من خلال استعراض أساسيات تطوير مؤشرات الأداء الرئيسة وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها.وتشمل المحاضرة عددًا من المحاور منها إطار عمل تطوير مؤشرات الأداء الرئيسة ودور الخريطة الإستراتيجية في تطوير المؤشرات ومؤشرات الأداء الرئيسة، إضافة إلى نماذج تطوير مؤشرات الأداء ومستهدفاته .// انتهى //21:26ت م0244