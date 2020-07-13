بريدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة القصيم الأعمال التنفيذية لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة بمدينة بريدة.وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، أن الأعمال المنفذة مؤخراً بالموقع شملت أعمال تنفيذ ورصف طرق الخدمة ، بالإضافة لمسارات الدوران أسفل الجسر ، وفتح الحركة المرورية بالاتجاهات كافة في التقاطع .ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع طريق الملك عبدالله أحد المشروعات الحيوية وأحد أهم نواقل الحركة المرورية من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.// انتهى //21:45ت م0246