عام / أمانة القصيم تفتتح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة
الاثنين 1441/11/22 هـ الموافق 2020/07/13 م واس
بريدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس
أنهت أمانة منطقة القصيم الأعمال التنفيذية لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة بمدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، أن الأعمال المنفذة مؤخراً بالموقع شملت أعمال تنفيذ ورصف طرق الخدمة ، بالإضافة لمسارات الدوران أسفل الجسر ، وفتح الحركة المرورية بالاتجاهات كافة في التقاطع .
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع طريق الملك عبدالله أحد المشروعات الحيوية وأحد أهم نواقل الحركة المرورية من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.
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