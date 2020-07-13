الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساختتمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الحلقة النقاشية التي نظمتها اليوم ، حول "أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا".وشارك في الحلقة النقاشية وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري ، ومساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية و السياسات المالية الكلية بالمملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن متعب الرشيد ، ومديرعام الموازنة والعقود بوزارة المالية بسلطنة عمان محمد بن أحمد البراشدي،وأدار الجلسة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ.وناقشت الحلقة عددا من الموضوعات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا وفي مقدمتها آلية تعامل دول المجلس في إعادة أوجه الإنفاق الحكومي لمكافحة الفايروس والحيلولة دون انتشاره، و القطاعات الأكثر تأثراً عن غيرها بالجائحة.كما استعرضت الحلقة أبرز المبادرات والبرامج الحكومية التي اتخذتها دول المجلس للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على الأفراد والمستثمرين والقطاع الخاص، حيث قدم المتحدثون مرئياتهم وتوقعاتهم عن الأداء الاقتصادي لدول المجلس خلال ما تبقى من هذا العام والعام القادم، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من الجائحة فيما يتعلق بالاتفاق الحكومي.وتأتي هذه الحلقة استمراراً للحلقات التي تنظمها الأمانة العامة حول السياسات والتدابير الاقتصادية المتخذة في دول مجلس التعاون للتخفيف من آثار جائحة كورونا.// انتهى //21:46ت م0247