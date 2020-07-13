الأحساء 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلن التجمع الصحي في محافظة الأحساء، بالتعاون المشترك مع مديرية الشؤون الصحية اليوم، عن استكمال تجهيز وتشغيل خدمة "تأكد" للفحص الموسع عن فيروس كورونا كوفيد19 داخل السيارات، بهدف استقبال المواطنين والمقيمين الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم، وذلك بعد حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي".وجهز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية مقابل مجمع الراشد، بطاقة استيعابية تصل إلى (400) مستفيد يومياً، كما درب جميع الطواقم الطبية والإدارية على مهامهم لاستقبال المستفيدين، وأخذ عينات الفحص عبر الحلق خلال بضع دقائق عبر مسارين دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سياراتهم، ووفق الإجراءات الاحترازية.وتستقبل عيادات "تطمن"، الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو كحة، أو ضيق في التنفس، أو فقد لحاسة الشم، دون الحاجة لحجز موعد، حيث يكشف على المريض ويقدم "البروتوكول" الطبي المناسب للحالات، وهي موزعة جغرافياً في كل من مركز صحي البندرية، والمعلمين، والجشة، وشعبة المبرز، والشعبة، والدالوة، والصالحية، والمركز، وحزم المبرز.// انتهى //22:01ت م0250