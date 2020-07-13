الأمم المتحدة 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسحذرت الأمم المتحدة من أنّ جائحة كوفيد 19 قد تدفع بأكثر من 130 مليون شخص إضافي من جميع أنحاء العالم إلى دائرة الجوع المزمن بحلول نهاية عام 2020 م.وكشف تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي نشرته وكالات الأمم المتحدة اليوم، أنّ ما يقارب 690 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2019 م، أي بزيادة قدرها عشرة ملايين نسمة مقارنة بعام 2018م، وبنحو 60 مليون نسمة خلال فترة خمس سنوات.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعليقه على التقرير أن تقرير هذا العام يرسل إشارة ذات بعد واقعي، مفادها أنه في معظم أنحاء العالم، لا يزال الجوع راسخا ويتزايد، مشيراً إلى مواصلة البلدان مواجهة سوء التغذية بجميع أشكاله، بما في ذلك العبء المتزايد للسمنة.وأبان أنه إذا استمر الاتجاه الحالي فلن يتحقق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول 2030، مشدداً على أن هناك حاجة إلى الاستثمارات في برامج الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي من آثارها بهدف المساعدة في تحقيق الهدف على المدى الطويل المتمثل في عالم أكثر شمولاً واستدامة.// انتهى //22:49ت م0257