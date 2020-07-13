أملج 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسبدأت أسواق محافظة أملج في استقبال فاكهة المانجو الذي تشتهر بزراعتها المحافظة، حيث بدأ المزارعون بعرض إنتاجهم للبيع في سوق الخضار ومحال البيع بالمحافظة.وتراوحت أسعار المانجو ما بين 10-15 ريالا ًبوزن كيلو ونصف و90-130ريالاً للصندوق الذي يزن حوالي 30 كغ من المانجو .وأشار المزارعون في المحافظة إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين تكثر ثمار المانجو, مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي دوراً كبيراً في النضوج المبكر للمانجو، وأنه خلال الفترة القادمة ستتوالى عروض المانجو بأصنافه المتعددة التي تشتهر بها مزارع محافظة أملج، كالفونس وسنارة والهندي وسمكة وعويص والكيني وقلب الثور وزبدة , وغالبا تميل كل هذه الأنواع للون الأصفر عدا الزبدة التي تكون خضراء والكيني التي تميل للون العنابي.// انتهى //22:52ت م0259