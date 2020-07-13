طرابلس 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساتهم المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق تركيا بخرق قرارات مجلس الأمن، ومواصلة إرسال السلاح والدعم للإرهابيين في ليبيا.وقال عبد الله بليحق في تصريحات صحفية اليوم: "إن وجود المليشيات الإرهابية في ليبيا أمر مُقلق لأوروبا، ونتطلع أن تُعلن أوروبا مواقف أكثر صرامة ضد الإرهابيين والمليشيات في ليبيا".وخلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وجهت انتقادات لاذعة لتركيا بسبب ممارساتها العدوانية في المنقطة، حيث طالبت اليونان، أنقرة بالكف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.// انتهى //22:53ت م0260