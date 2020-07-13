عواصم 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسصعدت الأسهم الأوروبية اليوم إذ عزز تقدم نحو لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 وتقارير أرباح متفائلة وأحاديت عن إجراءات تحفيزية، الآمال بتعاف اقتصادي من ركود سببته أزمة فيروس كورونا.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعاً واحداً بالمئة مع صعود أسهم شركات التعدين 1.7 بالمئة بدعم من تفاؤل بتعافي الاقتصاد في الصين وقفزة في أسعار المعادن.وسجلت قطاعات أخرى حساسة للنمو، مثل السفر والبنوك والتكنولوجيا والنفط والغاز، مكاسب في نطاق بين 1.4 بالمئة و1.9 في المئة.// انتهى //22:53ت م0261